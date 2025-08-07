Παναθηναϊκός, μεταγραφές: Παλεύει για την απόκτηση του Καλάμπρια

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης αποχαιρέτησε χθες και επίσημα τον Παναθηναϊκό, αποτελώντας την μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία των «πρασίνων». Από την στιγμή που χάλασε η μεταγραφή του Αουρέλιο Μπουτά και το «τριφύλλι» δεν μπόρεσε να βρει κάποιον αξιόπιστο παίκτη για να φέρει ενόψει των αγώνων με την Σαχτάρ Ντόνετσκ, προσπαθεί να κάνει μία κίνηση από το πάνω... ράφι με τον Νταβίντε Καλάμπρια.

Ο Παναθηναϊκός έχει κυκλώσει το όνομα του Ιταλού δεξιού μπακ, που έμεινε ελεύθερος από την Μίλαν, της οποίας υπήρξε και αρχηγός σε αρκετά ματς, στις αρχές του Ιουλίου και δεν έχει καταλήξει ακόμη σε κάποια ομάδα, παρά τις προσφορές που έχει στα χέρια του.

