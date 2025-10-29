Παναθηναϊκός, Μήτογλου: Ανανέωσε έως το 2029

Παίκτης του Παναθηναϊκού έως το 2029 θα παραμείνει ο Ντίνος Μήτογλου.
Ο φόργουορντ των «πρασίνων», συμφώνησε να ανανεώσει το συμβόλαιό του για άλλα τρία χρόνια και απομένει μόνο η ανακοίνωση της ΚΑΕ, όπως αναφέρει το gazzetta.gr.
Με αυτήν την κίνηση, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ενισχύει κι άλλο τον ελληνικό της κορμό σε μία κίνηση που έρχεται να προστεθεί στις ανανεώσεις της περασμένης σεζόν.
