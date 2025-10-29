Μενού

Παναθηναϊκός, Μήτογλου: Ανανέωσε έως το 2029

Ο Ντίνος Μήτογλου ανανέωσε με τον Παναθηναϊκό για άλλα τρία χρόνια.

Ντίνος Μήτογλου
Ο Ντίνος Μήτογλου του Παναθηναϊκού | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Παίκτης του Παναθηναϊκού έως το 2029 θα παραμείνει ο Ντίνος Μήτογλου.

Ο φόργουορντ των «πρασίνων», συμφώνησε να ανανεώσει το συμβόλαιό του για άλλα τρία χρόνια και απομένει μόνο η ανακοίνωση της ΚΑΕ, όπως αναφέρει το gazzetta.gr.

Με αυτήν την κίνηση, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ενισχύει κι άλλο τον ελληνικό της κορμό σε μία κίνηση που έρχεται να προστεθεί στις ανανεώσεις της περασμένης σεζόν.

 

 

