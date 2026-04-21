Παναθηναϊκός - Μονακό: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

O Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε (21/04) την Μονακό στο Telekom Center για τα play in της Euroleague με τζάμπολ στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.

Οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να αποφύγουν την διαδικασία των play in και υποδέχονται τους Μονεγάσκους των 8 διαθέσιμων παικτών. Σε περίπτωση νίκης, το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει στα play off την Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας στο δρόμο για το final four της Αθήνας.

Σε περίπτωση ήττας, η ομάδα του Εργκίν Άταμαν θα έχει μία ακόμα ευκαιρία την Παρασκευή (24/04) στο ΟΑΚΑ με τον νικητή του αποψινού ζευγαριού Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας.