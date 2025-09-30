Παναθηναϊκός - Μπάγερν: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Πρεμιέρα απόψε στην Euroleague με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται στο ΟΑΚΑ (Telekom Center Athens) την Μπάγερν Μονάχου. Η αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Μπάγερν κάνει τζάμπολ στις 21:15 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports 4.

Οι «πράσινοι» θέλουν να αρχίσουν νικηφόρα τη φετινή σεζόν και να αποφύγουν τυχόν εκπλήξεις στο ξεκίνημα της νέας Ευρωλίγκας. Στις πέντε τελευταίες αναμετρήσεις των δύο ομάδων, ο Παναθηναϊκός μετρά ισάριθμες νίκες, με τους Γερμανούς, από το 2014 που συμμετέχουν στη διοργάνωση, να μην έχουν πανηγυρίσει ποτέ μέσα στην Αθήνα!

Στο παιχνίδι με τους Βαυαρούς η τριάδα των διαιτητών αποτελείται από τους Ίλια Μπελόσεβιτς, Ούρος Νίκολιτς και Μαξίμ Μπουμπέρ.