Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ απόψε (03/10) την Μπαρτσελόνα για τη δεύτερη αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.
Το «τριφύλλι» ξεκίνησε τη διοργάνωση με νίκη επί της Μπάγερν Μονάχου με σκορ 87-79, το βράδυ της Τρίτης, έχοντας ως κορυφαίους τους Κέντρικ Ναν, Νίκο Ρογκαβόπουλο, Τζέριαν Γκραντ και Ομέρ Γιουρτσέβεν.
Οι «μπλαουγκράνα» ηττήθηκαν από τη Χάποελ Τελ Αβίβ με 103-87 ενώ έχουν να διαχειριστούν και την απώλεια του 21χρονου γκαρντ Χουάν Νούνιεθ που θα λείψει για έξι μήνες.
Από την άλλη πλευρά, ο Εργκίν Αταμάν δεν υπολογίζει στον Ματίας Λεσόρ ενώ αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Τσέντι Όσμαν, με το πιθανότερο να μείνει εκτός ώστε να επανέλθει πλήρως από το πρόβλημα που αποκόμισε στο Ευρωμπάσκετ.
- Το σκάνδαλο που καίει την Κοβέσι, η συμφωνία του Τάκη με τα σούπερ μάρκετ και ο Τσίπρας στη Σορβόνη
- Τουρίστριες αγανακτούν στο TikTok για τους Έλληνες: «Είναι φυσιολογικό εδώ να μάς κοιτάτε επίμονα;»
- Γιάννης Μπέζος: «Αυτά είναι κονσομασιόν, αμερικανιές της πλάκας, η κακή εκδοχή της σόουμπιζ»
- Στα 2,5 εκατ. ευρώ πωλείται το ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου στην Άνοιξη: Τι λέει η κόρη του
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.