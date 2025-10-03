Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ απόψε (03/10) την Μπαρτσελόνα για τη δεύτερη αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.

Το «τριφύλλι» ξεκίνησε τη διοργάνωση με νίκη επί της Μπάγερν Μονάχου με σκορ 87-79, το βράδυ της Τρίτης, έχοντας ως κορυφαίους τους Κέντρικ Ναν, Νίκο Ρογκαβόπουλο, Τζέριαν Γκραντ και Ομέρ Γιουρτσέβεν.

Οι «μπλαουγκράνα» ηττήθηκαν από τη Χάποελ Τελ Αβίβ με 103-87 ενώ έχουν να διαχειριστούν και την απώλεια του 21χρονου γκαρντ Χουάν Νούνιεθ που θα λείψει για έξι μήνες.

Από την άλλη πλευρά, ο Εργκίν Αταμάν δεν υπολογίζει στον Ματίας Λεσόρ ενώ αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Τσέντι Όσμαν, με το πιθανότερο να μείνει εκτός ώστε να επανέλθει πλήρως από το πρόβλημα που αποκόμισε στο Ευρωμπάσκετ.