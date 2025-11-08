Μενού

Παναθηναϊκός μπάσκετ: Εκτός μάχης και το Τολιόπουλος - Χάνει τη «διαβολοβδομάδα»

Ο Βασίλης Τολιόπουλος ταλαιπωρείται από θλάση στη γάμπα.

Βασίλης Τολιόπουλος
Ο βασίλης Τολιόπουλος | EUROKINISSI
Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, καθώς ένας ακόμη παίκτης τέθηκε νοκ άουτ για τα επόμενα παιχνίδια. Ο λόγος για τον Βασίλη Τολιόπουλο που θα απουσιάσει τόσο από το σημερινό παιχνίδι με το Περιστέρι όσο και από αυτά που ακολουθούν με Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης, αμφότερα εκτός έδρας.

Ο διεθνής γκαρντ υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ έπειτα από μια ενόχληση που ένιωσε κατά τη διάρκεια της χθεσινής προπόνησης.

Τα αποτελέσματα αυτών έδειξαν έχει υποστεί θλάση στον υποκνημίδιο μυ του αριστερού του ποδιού (στη γάμπα). Ο Τολιόπουλος ξεκίνησε ήδη θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά.
 

