Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 93-74: Επιστροφή στις νίκες με ηγέτη Τολιόπουλο

Η επιστροφή του Παναθηναϊκού στις νίκες είχε ονοματεπώνυμο: Βασίλης Τολιόπουλος! Ο Έλληνας διεθνής γκαρντ πάτησε το glass floor του Telekom Center Athens μετά από 14 αγωνιστικές στη Euroleague (τελευταία ήταν στην 9η αγωνιστική), λόγω του... εξοστρακισμού του Τι Τζει Σορτς (δεν πήρε χρόνο συμμετοχής) και επιβεβαιώνοντας το ταλέντο του οδήγησε το «τριφύλλι» στη νίκη με 93-74 επί της Μπασκόνια, για την 23η αγωνιστική.

Ο Παναθηναϊκός βελτίωσε το ρεκόρ του σε 14-9 και μπήκε και πάλι σε τροχιά εξάδας, υποχρεώνοντας τους Βάσκους στη 15η ήττα της.

Οι «πράσινοι» γέμισαν αυτοπεποίθηση μέσα από την άμυνα του πρώτου ημιχρόνου (κράτησαν την Μπασκόνια στους 31 πόντους) και με τον Τολιόπουλο... οργιάζει στην τρίτη περίοδο «καθάρισαν» το παιχνίδι. Ο 29χρονος μέτρησε σε οκτώ λεπτά συμμετοχής στο τρίτο δεκάλεπτο 16 πόντους, με τέσσερα εύστοχα τρίποντα και η διαφορά εκτοξεύτηκε σε μη αναστρέψιμα επίπεδα (67-43 στο 27΄).

Ο Τολιόπουλος, ο οποίος αποθεώθηκε από τον κόσμο του «τριφυλλιού», τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους (career high) με 5/9 τρίποντα, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ τον ακολούθησε σε απόδοση ο Κώστας Σλούκας με 15 πόντους. Πολύτιμοι και οι Αλέξανδρος Σαμοντούροφ (11π.) και Ρισόν Χολμς (12π). Δεν πήραν χρόνο συμμετοχής, αλλά σίγουρα πήραν το... μήνυμα, οι Τι Τζέι Σορτς και Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Από την Μπασκόνια ξεχώρισε ο Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό με 17 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 48-31, 73-54, 93-74