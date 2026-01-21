Παναθηναϊκός - Μπασκόνια 93-74: Τα highlights της νίκης με τη μεγάλη εμφάνιση Τολιόπουλου

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στην Ευρωλίγκα επικρατώντας στην Αθήνα με 93-74 της Μπασκόνια. Μεγάλος πρωταγωνιστής της «πράσινης» νίκης, ο Βασίλης Τολιόπουλος που τελείωσε το παιχνίδι με 21 πόντους και 5/9 τρίποντα.

Ο Παναθηναϊκός βελτίωσε το ρεκόρ του σε 14-9 και μπήκε και πάλι σε τροχιά εξάδας, υποχρεώνοντας τους Βάσκους στη 15η ήττα της. Την Πέμπτη (22/1, 21:05) οι «πράσινοι« φιλοξενούνται από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Παναθηναϊκός - Μπασκόνια 93-74: Τα highlights

Η βαθμολογία της Euroleague

1. Χάποελ Τελ Αβίβ 26-6

2. Μονακό 15-8

3. Βαλένθια 15-8

4. Ρεάλ Μαδρίτης 15-8

5. Μπαρτσελόνα 12-8

6. Φενέρμπαχτε 14-7

-----------------------------

7. Ολυμπιακός 14-8

8. Παναθηναϊκός 14-9

9. Ζαλγκίρις 13-10

10. Ερυθρός Αστέρας 13-10

-----------------------------

11. Βίρτους Μπολόνια 11-11

12. Μιλάνο 11-12

13. Ντουμπάι 10-13

14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 9-14

15. Μπασκόνια 8-15

16. Μπάγερν 8-15

17. Παρί 7-15

18. Παρτίζαν 7-16

19. Εφές 6-17

20. Βιλερμπάν 6-17