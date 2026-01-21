Μενού

Παναθηναϊκός - Μπασκόνια 93-74: Τα highlights της νίκης με τη μεγάλη εμφάνιση Τολιόπουλου

Παναθηναϊκός - Μπασκόνια 93-74: με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βασίλη Τολιόπουλο ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε της Μπασκόνια για την Ευρωλίγκα.

Παναθηναϊκός - Μπασκόνια highlights Τολιόπουλος
Βασίλης Τολιόπουλος | ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στην Ευρωλίγκα επικρατώντας στην Αθήνα με 93-74 της Μπασκόνια. Μεγάλος πρωταγωνιστής της «πράσινης» νίκης, ο Βασίλης Τολιόπουλος που τελείωσε το παιχνίδι με 21 πόντους και 5/9 τρίποντα.

Ο Παναθηναϊκός βελτίωσε το ρεκόρ του σε 14-9 και μπήκε και πάλι σε τροχιά εξάδας, υποχρεώνοντας τους Βάσκους στη 15η ήττα της. Την Πέμπτη (22/1, 21:05) οι «πράσινοι« φιλοξενούνται από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Παναθηναϊκός - Μπασκόνια 93-74: Τα highlights

Η βαθμολογία της Euroleague

1. Χάποελ Τελ Αβίβ 26-6
2. Μονακό 15-8
3. Βαλένθια 15-8
4. Ρεάλ Μαδρίτης 15-8
5. Μπαρτσελόνα 12-8
6. Φενέρμπαχτε 14-7
-----------------------------
7. Ολυμπιακός 14-8
8. Παναθηναϊκός 14-9
9. Ζαλγκίρις 13-10
10. Ερυθρός Αστέρας 13-10
-----------------------------
11. Βίρτους Μπολόνια 11-11
12. Μιλάνο 11-12
13. Ντουμπάι 10-13
14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 9-14
15. Μπασκόνια 8-15
16. Μπάγερν 8-15
17. Παρί 7-15
18. Παρτίζαν 7-16
19. Εφές 6-17
20. Βιλερμπάν 6-17

 

