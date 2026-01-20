Παναθηναϊκός - Μπασκόνια: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (20/01) την Μπασκόνια στο Telekom Center Athens για την 23η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Το «τριφύλλι» βρίσκεται σε αγωνιστική κρίση καθώς στα τελευταία τέσσερα ματς, μετρά τρεις ήττες (Ολυμπιακό, Αρμάνι εντός και Μπάγερν εκτός) και μόνο μία νίκη κόντρα στη Βίρτους στο ΟΑΚΑ ενώ ακόμα πιο προβληματική είναι η αγωνιστική εικόνα της ομάδας.

Οι «πράσινοι» δεν έχουν περιθώρια για άλλη εντός έδρας απώλεια στη μάχη που δίνουν για την είσοδο στα play off της διοργάνωσης. Ο Παναθηναϊκός είναι 8ος με ρεκόρ 13-9. Απόντες και απόψε οι Κέντρικ Ναν και Ντίνος Μήτογλου.

Οι Βάσκοι είναι στην 15η θέση με ρεκόρ 8-14 και την περασμένη αγωνιστική επικράτησαν εκτός έδρας της Εφές.