Παναθηναϊκός – Μπέτις 1 - 0: Θρίαμβος και προβάδισμα για τους Πράσινους

Ο Παναθηναϊκός παίζοντας και με 10 παίκτες από το 59' λόγω αποβολής με δεύτερη κίτρινη του Ζαρουρί, κατάφερε όχι μόνο να μην χάσει από την Μπέτις αλλά να επικρατήσει με 1-0 με πέναλτι του Ταμπόρδα στο 88' και να αποκτήσει πλεονέκτημα στην μάχη της πρόκρισης στα προημιτελικά του Europa League. Ένα πέναλτι που κέρδισε ο Σφιντέρσκι.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Ράφα Μπενίτεθ έμεινε πιστός στο 3-4-2-1 που έχει καθιερώσει, παρά τα προβλήματα που υπήρχαν με την έλλειψη στόπερ (Τουμπά, Ερνάντεθ, Πάλμερ-Μπράουν, Γεντβάι). Ο Λαφόν βρέθηκε και πάλι κάτω από την εστία έχοντας μπροστά του τον Ίνγκασον κεντρικά, τον Καλάμπρια δεξιά και τον Κάτρη στα αριστερά με ανάποδο πόδι.

Τη θέση του Καλάμπρια στα πλάγια πήρε ο Ζαρουρί ενώ στα αριστερά ξεκίνησε κλασικά ο Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή προτιμήθηκαν οι Ρενάτο και Τσέριν, οι οποίοι είχαν μπροστά τους δεξιά τον Ταμπόρδα και αριστερά τον Πελίστρι. Μόνος προωθημένος ο Ανδρέας Τεττέη.

Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι από την άλλη πήγε κι εκείνος στο κλασικό του 4-3-3. Κάτω από την εστία βρέθηκε ο Λόπεθ. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι οι Νάταν και Λιορέντε.

Στο δεξί άκρο αυτής θα είναι ο Ρουίμπαλ και στο αριστερό ο Ροντρίγκεζ.

Στη μεσαία γραμμή θα είναι οι Ρόκα, Αλτιμίρα και Φορνάλς. Στο δεξί άκρο της επίθεσης πήρε θέση ο Άντονι και στο αριστερό ο Εζαλζουλί ενώ στην κορυφή θα είναι ο Κούτσο Ερνάντεθ.

Απείλησαν Κυριακόπουλος και Ταμπόρδα, «απάντησε» ο Κούτσο

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά και ήταν εκείνος που έχασε την πρώτη φάση στο παιχνίδι, όταν το σουτ του Ταμπόρδα στη κίνηση μέσα από την περιοχή από το κακό διώξιμο των παικτών της Μπέτις, κόντραρε πάνω στο σώμα του Νάταν.

Ακολούθησαν δύο σουτ του Εζαλζουλί στο 5' και το 8', που δεν απείλησαν ιδιαίτερα την εστία του Λαφόν, αλλά και κάποια μαζεμένα κόρνερ, που βοήθησε έτσι τη Μπέτις να κάνει αισθητή την παρουσία της.

Η μεγαλύτερη στιγμή της στο διάστημα αυτό ήταν η κεφαλιά του Κούτσο Ερνάντες στο 8ο λεπτό, που έδιωξε ο Λαφόν.

Στο 11' και το 15' ο Παναθηναϊκός απείλησε ξανά και τις δύο φορές με τον Κυριακόπουλο. Πρώτα ο Έλληνας μπακ έπιασε ένα σουτ στη κίνηση που κόντραρε σε σώμα αμυντικού έπειτα από σέντρα του Τεττέη, που απομακρύνθηκε. Έπειτα ο Ταμπόρδα άλλαξε παιχνίδι από τα δεξιά στα αριστερά για τον Κυριακόπουλο, εκείνος απέφυγε τον αντίπαλό του, μπήκε στην περιοχή και σούταρε διαγώνια, αλλά έστειλε τη μπάλα άουτ

Η Μπέτις πήρε τον έλεγχο του αγώνα, κυκλοφορούσε τη μπάλα, ωστόσο δυσκολευόταν να διασπάσει την άμυνα των «πρασίνων». Στο 33' έφτιαξε την καλύτερή της στιγμή, όταν ο Φορνάλς γύρισε τη μπάλα στον Κούτσο Ερνάντες, εκείνος κοντρόλαρε, κέρδισε χώρο από τον αντίπαλό του και εκτέλεσε, αλλά ο Λαφόν είπε «όχι».

Στο υπόλοιπο του πρώτου μέρους δεν είχε κάποια καλή στιγμή για τις δύο ομάδες, που πήγαν στα αποδυτήρια μένοντας στο 0-0.

Δύο κίτρινες σε δέκα λεπτά και αποβολή για τον Ζαρουρί

Η πρώτη σημαντική φάση στο δεύτερο ημίχρονο ήταν για τη Μπέτις και πάλι με τον Κούτσο, τον μόνιμο κίνδυνο για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Στο 55' ο Άντονι του πέρασε τη μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, εκείνος έκανε το κοντρόλ και την έφερε στο δεξί, όμως το σουτ του πέρασε λίγο άουτ..

Στο 59' οι ισορροπίες του αγώνα άλλαξαν. Ο Ζαρουρί έχοντας πάρει κίτρινη κάρτα δέκα λεπτά πριν, μάρκαρε τον συμπατριώτη του Ελζαζουλί, που τον πέρασε και αντίκρισε έτσι δεύτερη κίτρινη κάρτα παίρνοντας την άγουσα για τα αποδυτήρια.

Ο Παναθηναϊκός στεκόταν καλά στο παιχνίδι παρά το αριθμητικό μειονέκτημα και χωρίς να δέχεται ιδιαίτερη πίεση από τη Μπέτις, ωστόσο κι εκείνος δυσκολευόταν να δημιουργήσει, όπως και στο πρώτο μέρος.

Η πρώτη φάση μετά την αποβολή ήρθε στο 78', όταν ο Άντονι σούταρε, αλλά ο Λαφόν έπεσε κι έδιωξε.

Το φαινόμενο Ταμπόρδα

Δέκα λεπτά μετά όμως έμελλε να αλλάξει η μοίρα όλου του αγώνα. Υπέροχη μπαλιά του Καλάμπρια στην πλάτη της άμυνας της Μπέτις, ο Σφιντέρσκι έκανε το τελείωμα στην κίνηση, απέκρουσε ο Λόπεθ, όμως ο Πολωνός καταλόγισε πέναλτι μετά από παρέμβαση του VAR δείχνοντας παράλληλα δεύτερη κίτρινη κάρτα στοτν Γιορέντε και αποβάλλοντάς τον.

Ο Ταμπόρδα πήρε την ευθύνη, έστειλε τη μπάλα στην αντίθετη γωνία από τον Λόπεθ και άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό τινάζοντας το ΟΑΚΑ στον αέρα.

Το «τριφύλλι» διατήρησε το προβάδισμα που πήρε στο 88ο λεπτό χωρίς να κινδυνεύσει μέχρι το φινάλε και πήρε μία παλικαρίσια νίκη, αλλά και το προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς της Ανδαλουσίας σε μία εβδομάδα.

MAN OF THE MATCH: Κάρολ Σφιντέρσκι. Ήρθε από τον πάγκο και στην πρώτη του επαφή, πήρε πέναλτι με ωραία κίνηση στην πλάτη της άμυνας, την αποβολή του Γιορέντε και έδωσε την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να σκοράρει με τον Ταμπόρδα