Παναθηναϊκός - Μπέτις: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Μπέτις απόψε (12/03) στιο πρώτο ματς για την φάση των «16» του Europa League με σέντρα στις 19:45 και τηλεοπτική μετάδοση από τον ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 3.

Μπροστά στη μεγάλη πρόκληση της χρονιάς για φέτος το «τριφύλλι», καλείται να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, απέναντι στην ομάδα από τη Σεβίλλη.

Οι «πράσινοι» απέκλεισαν στα play off τη Βικτόρια Πλζεν και προέρχονται από ένα πολύ καλό σερί νικών στο πρωτάθλημα της Super League.

Απόντες οι Ντέσερς, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή των Σιώπη, Τσιριβέγια.