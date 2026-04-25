Παναθηναϊκός - Μύκονος LIVE στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος

Τη Μύκονο υποδέχεται στο Telecom Center ο Παναθηναϊκός, για την τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL. Η αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Μύκονος κάνει τζάμπολ στις 16:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από την εκτός έδρας νίκη επί του Προμηθέα, αφού ακολούθησε το «ρεπό» της περασμένης εβδομάδας και θα μπει στα playoffs από τη 2η θέση. Ως γηπεδούχος ηττήθηκε δύο φορές από τον Κολοσσό και τον Ολυμπιακό (9-2).

Η Μύκονος θα συνεχίσει να ζει την ονειρεμένη, παρθενική σεζόν της στη Stoiximan GBL στον μέγιστο βαθμό. Με τη νίκη που σημείωσε επί του Περιστερίου εξασφάλισε την παρουσία της στα playoffs κάτι που έκαναν άλλες πέντε, πρωτοεμφανιζόμενες ομάδες στην ιστορία του επαγγελματικού Πρωταθλήματος. Ήταν η Νήαρ Ηστ και το Μαρούσι της σεζόν 1998-99, η Νέα Κηφισιά της σεζόν 2013-14, ο Κόροιβος της σεζόν 2014-15 και ο Χολαργός της σεζόν 2018-19.

Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής

Σάββατο 25 Απριλίου

Παναθηναϊκός - Μύκονος 16:00

ΠΑΟΚ - Μαρούσι 18:15

Προμηθέας - Ηρακλής 18:15

Άρης - Πανιώνιος 18:15

Κολοσσός - Καρδίτσα 18:15

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 18:15

Η βαθμολογία της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 23-0

2. Παναθηναϊκός 18-5

3. ΑΕΚ 16-7

4. ΠΑΟΚ 16-7

5. Περιστέρι 14-10

6. Άρης 13-10

7. Μύκονος 9-14

8. Ηρακλής 8-15

-------------------------

9. Προμηθέας 7-16

10. Καρδίτσα 7-16

11. Κολοσσός 7-16

12. Μαρούσι 6-17

-------------------------

13. Πανιώνιος 6-17