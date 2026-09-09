Παναθηναϊκός: Νέο πρόβλημα με Φαλ, υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο

Η ατυχία χτύπησε ξανά τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Μουστάφα Φαλ υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο!
Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωση η «πράσινη» ΚΑΕ, ο Γάλλος σέντερ μετά τη σημερινή προπόνηση (09/09), μετέβη στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ», όπου διαπιστώθηκε πως υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο.
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