Παναθηναϊκός: Νέο πρόβλημα με Φαλ, υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο

Η ατυχία χτύπησε ξανά τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Μουστάφα Φαλ υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο!

Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωση η «πράσινη» ΚΑΕ, ο Γάλλος σέντερ μετά τη σημερινή προπόνηση (09/09), μετέβη στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ», όπου διαπιστώθηκε πως υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο.

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