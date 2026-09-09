«Ροντέο» με Κυρανάκη - Παπακωστοπούλου: «Δεν θα μιλήσω για τον μισθό μου - Προσβάλλετε γυναίκα»

Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, βρέθηκε στην εκπομπή «10 Παντού» στο OPEN, σχολιάζοντας τόσο την οξυμένη τουρκική προκλητικότητα, την ανάρτηση του Σιακαντάρη, ενώ αναφέρθηκε και στο πολιτικό σκηνικό, αποκλείοντας ενδεχόμενη μετεκλογική συνεργασία με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα.

Επιπλέον μίλησε για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για μια σειρά ζητημάτων όπως η ακρίβεια, ωστόσο η συζήτηση παρεκτράπηκε και οδηγήθηκε σε σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ της παρουσιάστριας Κατερίνας Παπακωστοπούλου και του Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Συγκεκριμένα, κατά τη συζήτηση για τους μισθούς και την ακρίβεια, η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στο ότι ακόμα και η ίδια μπορεί να μην καταφέρνει να βγάλει τον μήνα. «Έχει τύχει και σε έμας να μην βγαίνουμε 20 του μήνα, να τα έχουμε φάει τα λεφτά», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κυρανάκης, απορρημένος ρώτησε αν ισχύει αυτό και αν έχει δει αύξηση στο μισθό της από το 2019, με τη δημοσιογράφο να απαντάει πως «εμένα ο μισθός μου είναι όπως όταν ήμουν ρεπόρτερ του Star, αυτό τώρα θα πρέπει να αναλύσουμε;».

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Έπειτα ο κ. Κυρανάκης επέμεινε στο ερώτημα αν αυξήθηκε από το 2019 ο μισθός της δημοσιογράφου, και ακολούθησε μια σειρά από εκατέρωθεν βολές και εντάσεις, μετατρέποντας το τηλεοπτικό πλατό σε ροντέο.

«Αν σας αρέσει να προσβάλλετε γυναίκα, δεν έχω κανένα πρόβλημα, θα σας ανταπαντήσω. Στον δικό μου κύκλο, κάποιες φορές 20 του μήνα ξεμένουμε. Εμένα δεν μου αρέσουν οι προσβολές και δεν θα τις δεχτώ και δεν πρόκειται να συζητήσω δημόσια τον μισθό μου», είπε σε οξύ τόνο η δημοσιογράφος.

Σε ρόλο διαιτητή βρέθηκε ο Νίκος Στραβελάκης που ζήτησε να κλείσει το ζήτημα και η προσωπική αντιπαράθεση. Στην συνέχεια ο Κ. Κυρανάκης χαρακτήρισε «παράλογη και υπερβολική κριτική», σχετικά με το πότε τελειώνουν τα χρήματα μέσα στο μήνα.