Η τελευταία συνέντευξη του Γιώργου Μαζωνάκη: Ο εγκλεισμός στο Δρομοκαΐτειο και η σχέση με την οικογένεια

Σοκ έχει προκαλέσει στο πανελλήνιο η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος άφησε σήμερα (09/09) την τελευταία του πνοή στο «Ελπίς» σε ηλικία 54 ετών. Η τελευταία του συνέντευξη τηλεοπτικά, ήταν μόλις πριν δύο μήνες στον Τάσο Τρύφωνος και στην εκπιμπή «Τετ Α Τετ».

Η οικογένειά του και ο εγκλεισμός του στο Δρομοκαΐτειο, την περίοδο 14 Αυγούστου 2025 με 18 Αυγούστου 2025, μονοπώλησαν τη συζήτηση στην συνομιλία.

«Αυτός ο χρόνος ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνει η κάθε κακή κατάσταση. Έμαθα να μιλάω όποτε θέλω εγώ να μιλάω, όχι όποτε θέλουν οι άλλοι. Είναι μία τακτική που απέκτησα με τα χρόνια. Είμαι από τους ανθρώπους που θέλω να εξηγώ μία κατάσταση με γεγονότα και να έχω το μυαλό μου από μακριά, όχι σε θυμό και νεύρα, να παίρνω την απόστασή μου. Δεν παρακολούθησα τίποτα απ' ό,τι έλεγαν. Για πολλά χρόνια η έκθεση μού έφερνε τρόμο, από εκεί και μετά από την εμπειρία κατάλαβα ότι είναι πιο καλή η ησυχία. Αν κάποιος με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε να ανοίξω την τηλεόραση γυρνούσα πλευρό και κοιμόμουν».

«Η Βάσω δεν ήταν manager μου, ήταν συνεργάτης, πάντα τις αποφάσεις τις έπαιρνα εγώ. Αυτό άλλαξε πριν πολλά χρόνια. Είμαι ένας άνθρωπος που για να πάρω μία απόφαση πρέπει να δω μία κατάσταση από όλες τις πλευρές. Περάσαμε από πολλές κουβέντες για να καταλάβω ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε άλλο. Τον τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από τη μεριά της οικογένειας, όχι από εμένα. Τα πράγματα άρχισαν να γίνονται περίεργα όταν είχαμε μία διαφωνία με ένα ακίνητο. Η Βάσω είχε το πληρεξούσιο, δεν ήταν καλυμμένη νομικά. Άρχισε ο χορός του παραλόγου, ούτε με την μία πλευρά ούτε με την άλλη. Άρχισε να γίνεται ένα χάος και έπρεπε σιγά σιγά να ξεμπερδεύουμε τον κόμπο».\

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«Για να μην το φέρω τόσο μεγάλο, ήμουν το όνομα της οικογένειας. Κάθε παιδί θα βοηθούσε την οικογένειά του οικονομικά, όπως και η οικογένειά μου στο παρελθόν. Με ακολουθούσαν παντού, με στήριζαν. Τα πράγματα τα θεωρώ πιο απαλά σήμερα. Δεν θεώρησα ποτέ ότι ο εαυτός μου είναι ο υπέρτατος, ο μοναδικός. Πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα», είχε πει ο Γιώργος Μαζωνάκης για τον εγκλεισμό μιλώντας στον Alpha Κύπρου.

Γιώργος Μαζωνάκης για την αδελφή του: «Τα πράγματα άρχισαν να γίνονται περίεργα όταν είχαμε μία διαφωνία με ένα ακίνητο»

Η δικαστική διαμάχη με την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ήταν ένα ζήτημα που απασχολούσε χρόνια τα μίντια. Ο καλλιτέχνης μεταξύ άλλων είχε τονίσει στον Τάσο Τρύφωνος: «Θεωρώ ότι 100% ότι έχω μερίδιο ευθύνης σε ό,τι έγινε με την οικογένειά μου. Ανακάλυψα πολλά πράγματα μέσα από αυτό που δεν ήμουν. Χίλια δυο πράγματα που τα υιοθέτησα που δεν είναι δικά μου. Πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ' έξω. Βίωσα πολλές πιεστικές καταστάσεις. Δεν αντιδρούσα ποτέ, είχα μία ευγένεια που μπορούσε να με καταστρέψει. Καθόμουν εκεί μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα. Αν μου έλεγε κάποιος πριν χρόνια ότι δεν θα μιλούσα με την οικογένεια θα του έλεγα ότι δεν περνούσε ποτέ από το μυαλό μου. Μερικές φορές θεωρώ ότι θα με τσιμπήσεις και θα ξυπνήσω.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης μάλιστα, αναφορικά με την αδελφή του δήλωσε: «Η Βάσω δεν ήταν manager μου, ήταν συνεργάτης, πάντα τις αποφάσεις τις έπαιρνα εγώ. Αυτό άλλαξε πριν πολλά χρόνια. Είμαι ένας άνθρωπος που για να πάρω μία απόφαση πρέπει να δω μία κατάσταση από όλες τις πλευρές, να το εξαντλήσω δηλαδή. Περάσαμε από πολλές κουβέντες για να καταλάβω ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε άλλο.

Τον τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από τη μεριά της οικογένειας, όχι από εμένα. Τα πράγματα άρχισαν να γίνονται περίεργα όταν είχαμε μία διαφωνία με ένα ακίνητο. Η Βάσω είχε το πληρεξούσιο, δεν ήταν καλυμμένη νομικά. Άρχισε ο χορός του παραλόγου, ούτε με την μία πλευρά ούτε με την άλλη. Άρχισε να γίνεται ένα χάος και έπρεπε σιγά σιγά να ξεμπερδεύουμε τον κόμπο», είχε αποκαλύψει μεταξύ άλλων ο μεγάλος καλλιτέχνης.

«Η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων είναι καταστροφή γιατί στο όνομα της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου», συμπλήρωσε αργότερα.