Παναθηναϊκός: Νέος «πονοκέφαλος» με Πελίστρι στο «τριφύλλι»

Νέα ατυχία για τον Φακούντο Πελίστρι, αφού η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε έδειξε ξανά θλάση, αλλά αυτή τη φορά στο άλλο πόδι.

Φακούντο Πελίστρι
Ο Ουρουγουανός εξτρέμ, Φακούντο Πελίστρι | Eurokinissi/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Η επιστροφή του Φακούντο Πελίστρι στους αγωνιστικούς χώρους αναμένεται να καθυστερήσει έτι περισσότερο, αφού μπορεί ο Ουρουγουανός εξτρέμ του Παναθηναϊκού να ξεπέρασε το πρόβλημα που είχε, ωστόσο τώρα προέκυψε ένα νέο.

Με την επιστροφή του από την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης υποβλήθηκε σε ιατρικό έλεγχο από τους ανθρώπους της ομάδας, οι οποίοι έδειχναν να μην ανησυχούν για την κατάστασή του σε πρώτη φάση, γι' αυτό εκείνος έκανε αποφόρτιση χθες και σήμερα αναμενόταν να μπει κανονικά στο πρόγραμμα.

