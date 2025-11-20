Παναθηναϊκός: Νέος «πονοκέφαλος» με Πελίστρι στο «τριφύλλι»

Η επιστροφή του Φακούντο Πελίστρι στους αγωνιστικούς χώρους αναμένεται να καθυστερήσει έτι περισσότερο, αφού μπορεί ο Ουρουγουανός εξτρέμ του Παναθηναϊκού να ξεπέρασε το πρόβλημα που είχε, ωστόσο τώρα προέκυψε ένα νέο.
Με την επιστροφή του από την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης υποβλήθηκε σε ιατρικό έλεγχο από τους ανθρώπους της ομάδας, οι οποίοι έδειχναν να μην ανησυχούν για την κατάστασή του σε πρώτη φάση, γι' αυτό εκείνος έκανε αποφόρτιση χθες και σήμερα αναμενόταν να μπει κανονικά στο πρόγραμμα.
