Παναθηναϊκός, Ντέσερς: Νοκ άουτ για έναν μήνα - Τα παιχνίδια που χάνει

Άσχημα νέα για τον Παναθηναϊκό καθώς θα χάσει τον Σίριλ Ντέσερς για περίπου έναν μήνα, λόγω κάκωσης στην ποδοκνημική.

Ο φορ των «πρασίνων», όπως αναφέρει το gazzetta.gr, είχε τραυματιστεί στην προπόνηση που είχε γίνει στην Ελβετία την επομένη του αγώνα με την Γιούνγκ Μπόις, έπειτα από μία σύγκρουση που είχε με τον Ντραγκόφσκι στην τελευταία φάση του προγράμματος.

Στην συνέχεια επιχείρησε να μπει στην προπόνηση λίγες μέρες μετά και αισθάνθηκε έντονη ενόχληση στην ποδοκνημική. Παρ' ότι αρχικά δεν υπήρχε ανησυχία πως επρόκειτο για κάτι σοβαρό, ο κύκλος των εξετάσεων στον οποίο υποβλήθηκε, φανέρωσε πως εκείνος υπέστη κάκωση στην ποδοκνημική.

Ο Ντέσερς θα χάσει σίγουρα τα ματς με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη (19 Οκτωβρίου), τον Αστέρα Aktor στη Λεωφόρο (26 Οκτωβρίου) και την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο (1 Νοεμβρίου). Παράλληλα, η συμμετοχή του στο μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στις 9 Νοεμβρίου θεωρείται αμφίβολη, αφού η επιστροφή του θα εξαρτηθεί από το πώς θα ανταποκριθεί στο πρόγραμμα της αποθεραπείας του.

Στο Europa League, ο Ντέσερς θα απουσιάσει από τα δύο πολύ σημαντικά ματς με τη Φέγενορντ στην Ολλανδία (23 Οκτωβρίου) και τη Μάλμε στη Σουηδία (6 Νοεμβρίου).

Παράλληλα, ανοιχτή υπόθεση παραμένει και το παιχνίδι με τον Ατρόμητο για το Κύπελλο Ελλάδας, που δεν έχει ακόμη οριστεί.

Αναλυτικά τα ματς που χάνει ο φορ του «τριφυλλιού»:

19 Οκτωβρίου: Άρης – Παναθηναϊκός

26 Οκτωβρίου: Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης

1 Νοεμβρίου: Βόλος – Παναθηναϊκός

9 Νοεμβρίου: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (αμφίβολος)

Europa League:

23 Οκτωβρίου: Φέγενορντ – Παναθηναϊκός

6 Νοεμβρίου: Μάλμε – Παναθηναϊκός