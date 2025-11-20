Μενού

Παναθηναϊκός - Ντουμπάι BC: Ο Όσμαν αποχώρησε υποβασταζόμενος στο πρώτο δεκάλεπτο

Ο Τσέντι Όσμαν αποχώρησε υποβασταζόμενος κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου κόντρα στην Ντουμπάι BC.

O Παναθηναϊκός υποδέχτηκε την Ντουμπάι BC στο Telekom Center Athens και θα ψάξει άλλη μια νίκη στη Euroleague μετά από το 2/2 εκτός έδρας που είχε καταφέρει στη «διαβολοβδομάδα».

Η «καυτή» ατμόσφαιρα που είχαν δημιουργήσει οι φίλοι του τριφυλλιού, έδωσε κίνητρο στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν, ωστόσο ένα ακόμα πρόβλημα ήρθε να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα.

