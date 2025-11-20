Παναθηναϊκός - Ντουμπάι: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε (20/11) την Ντουμπάι BC για την 12η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από το εντυπωσιακό 2 στα 2 στη διαβολοβδομάδα με τις δύο μεγάλες εκτός έδρας νίκες κόντρα σε Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης, που τους έφεραν στην 5η θέση με ρεκόρ 7-4.

Για ένα ακόμα παιχνίδι, ο Εργκίν Άταμαν θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Ρισόν Χολμς και του Ομέρ Γιουρτσέβεν, που το πιθανότερο είναι να επιστρέψει από το επόμενο ματς κόντρα στην Παρτιζάν. Εκτός μάχης και ο Βασίλης Τολιόπουλος.

Απέναντι στο «τριφύλλι», η ομάδα από το Ντουμπάι που με ρεκόρ 5-6 βρίσκεται στην 13η θέση της βαθμολογίας. Την περασμένη αγωνιστική, επικράτησες της Ζαλγκίρις με 95-89.

Η Ντουμπάι θα παίξει χωρίς Τζάιτε και Μέισον. Αμφίβολοι είναι οι Μούσα και Ράιαν.