Μενού

Παναθηναϊκός: Ο Άταμαν ακύρωσε το ρεπό της Δευτέρας!

Ο Εργκίν Άταμαν εξήγησε ότι ακύρωσε το προγραμματισμένο ρεπό της Δευτέρας (12/1) και η ομάδα θα προπονηθεί κανονικά ενόψει του αγώνα με την Μπάγερν στο Μόναχο (15/1).

Reader symbol
Newsroom
Εργκίν Άταμαν
Ο Εργκίν Άταμαν σε προπόνηση του Παναθηναϊκού | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  • Α-
  • Α+

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να επικράτησε του Περιστερίου με 94-86 στο Telekom Center Athens αλλά ο Τούρκος τεχνικός ήταν δυσαρεστημένος από την συνολική εικόνα της ομάδας του.

Μάλιστα εξήγησε μετά το τέλος και πιο συγκεκριμένα στη συνέντευξη Τύπου ότι ακύρωσε το ρεπό της Δευτέρας (12/1) θέλοντας να ανεβάσει στροφές ενόψει του αγώνα για την 22η αγωνιστική της Euroleague με αντίπαλο την Μπάγερν στο Μόναχο.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ