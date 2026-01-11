Παναθηναϊκός: Ο Άταμαν ακύρωσε το ρεπό της Δευτέρας!

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να επικράτησε του Περιστερίου με 94-86 στο Telekom Center Athens αλλά ο Τούρκος τεχνικός ήταν δυσαρεστημένος από την συνολική εικόνα της ομάδας του.
Μάλιστα εξήγησε μετά το τέλος και πιο συγκεκριμένα στη συνέντευξη Τύπου ότι ακύρωσε το ρεπό της Δευτέρας (12/1) θέλοντας να ανεβάσει στροφές ενόψει του αγώνα για την 22η αγωνιστική της Euroleague με αντίπαλο την Μπάγερν στο Μόναχο.
