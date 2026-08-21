Παναθηναϊκός: Ο Χέιζ-Ντέιβις προπονήθηκε στις 6 το πρωί στο OAKA

Λίγο πριν την έναρξη της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έχει ήδη αρχίσει τις ατομικές του προπονήσεις, προκειμένου να είναι έτοιμος για τη νέα σεζόν.

Ο φόργουορντ των «πρασίνων», έχοντας υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ανέβασε φωτογραφία από το βοηθητικό γήπεδο του «Telekom Center Athens», όπου φαίνεται να προπονείται στις 5:48 το πρωί!

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