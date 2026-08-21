Ο αιφνιδιασμός του Open για την έναρξη του προγράμματός του: Ποιες εκπομπές κάνουν πρεμιέρα

Με αλλαγές τις τελευταίας στιγμής αλλά και προσθήκες το Open θα επιχειρήσει να ανοίξει πρώτο την τηλεοπτική σεζόν ακόμη και με τις εκπομπές που τυπικά υπάγονται στον τομέα του προγράμματος δηλαδή τον Θέμη Μάλλη.

Η νέα κοινωνική εκπομπή του καναλιού δεν θα τοποθετηθεί τελικά στη μεσημεριανή ζώνη αλλά στην βραδινή αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Εύα Αντωνοπούλου.

Το κοινωνικό μαγκαζίνο με τους Νάσο Γουμενίδη, Ανδρέα Μικρούτσικο και Άρια Καλύβα θα προβάλλεται στη ζώνη των 20.00.

Στην ομάδα της εκπομπής εντάχθηκε και ο έμπειρος αστυνομικός συντάκτης Δημήτρης Πόπποτας. Στόχος του καναλιού είναι η εκπομπή να κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 31

Αυγούστου.

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Για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου πηγαίνει με βάση τον προγραμματισμό η πρεμιέρα της νέας πρωινής εκπομπής με γυναικείο δίδυμο τις Ιωάννα Μαλέσκου και Κατερίνα Ζαρίφη.

Στο πλευρό τους θα βρίσκονται ο Γιάννης Μαλλιαρός, ο Άγγελος Βουράκης και η Ευαγγελίνα Βόσνου. Αργότερα θα κάνουν πρεμιέρα στη βραδινή ζώνη ο νέος κύκλος επεισοδίων της ψυχολογικής εκπομπής της Άννας Δρούζα, η νέα εκπομπή της Κατερίνας Λάσπα το βραδινό talk show του Λάμπρου Κωνσταντάρα και η νέα «Κοινωνία

Άνω Κάτω» με παρουσιαστή τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.

Σε εκρεμμότητα παραμένει το θέμα του «Αδύναμου Κρίκου» με πιθανότερο σενάριο τη μετακόμιση του παιχνιδιού Σαββατοκύριακο με παρουσιαστή τον Τάσο Δούση, η ημερομηνία πρεμιέρας και το concept του νέου σόου του Νίκου Κοκλώνη αλλά και αν τελικά θα στηθεί εκπομπή στη μεσημεριανή ζώνη.