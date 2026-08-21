Επιγραφή στον Πειραιά απαντά στο αν υπήρχε πατσάς πριν 2.100 χρόνια

Στο αρχαιολογικό μουσείο του Πειραιά εκτίθεται μια επιγραφή που αποκαλύπτει κάτι από τις διατροφικές συνήθειες των κατοίκων της πόλης τον 1ο αιώνα π.Χ. Είναι κάτι που μπορούμε να το περιγράψουμε ως αγορανομική επιγραφή εκείνης της εποχής, αν και φαίνεται πως λειτουργούσε ως επίσημος τιμοκατάλογος για τα προϊόντα των εφθοπωλείων, των καταστημάτων που μοιάζουν με τα σημερινά πατσατζίδικα.

Μεταξύ άλλων διαβάζουμε τα παρακάτω στην επιγραφή:

«ΕΠΙ ...ΕΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΕΡΜΕΙΟΣ ΑΓΟΡΑΝΟΜΗΣΑΣ ΤΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΖΥΓΟΣΤΣΙΝ ΑΝΕΘΗΚΕΝ [ΚΑΤΕΠΙ]ΤΑΓΗΝ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ...

ΥΕΙΩΝ ΠΟΔΩΝ ΔΥΟ 10ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΗΤΡΑΣ Η ΜΝΑ ΗΠΑΤΙΟΥ Η ΜΝΑ ΙΣΟΚΕΡΩΣ ΠΛΕΥΜΟΝΙΟΥ Η ΜΝΑ ΕΞΗΜΙΣΟΥΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ 15ΕΝΚΕΦΑΛΟΝ ΑΙΓΕΙΩ[Ν] ΠΟΔΩΝ ΤΕΤΤΑΡΩΝ ΕΝΚΕΦΑΛΟΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

Δηλαδή;

Η επιγραφή μας λέει πως ο Αισχύλος από το χωριό της Ερμείας, κλήθηκε να καθορίσει τις ανώτατες τιμές πώλησης για κάθε προϊόν κρέατος. Με μονάδα βάρους την μνά (το κιλό της εποχής, αντιστοιχεί στα 430 γραμμάρια), παρουσιάζει κάθε προϊόν κρέατος και την τιμή που του αντιστοιχεί. Η κοιλιά και η μήτρα των ζώων θεωρούνται αρκετά δημοφιλείς μεζέδες της εποχής. το ίδιο και το συκώτι, τα ποδαράκια, το μοσχαρίσιο και το χοιρινό κρέας και τα πνευμόνια. Όποιο κομμάτι κρέας κρινόταν πως δεν ήταν καλής ποιότητας, πωλούνταν μισοτιμής. Γενικά όμως, κανένα κομμάτι δεν πήγαινε χαμένο. Και γίνεται απόλυτα σαφές πως οι αρχαίοι Πειραιώτες τουλάχιστον, αγαπούσαν πολύ τον πατσά.

Τι έγινε με την επιγραφή;

Σύμφωνα με τα Μικροπράγματα, η επιγραφή καταστράφηκε το 86 π.Χ., όταν ο Ρωμαίος στρατηγός Σύλλας κατέλαβε τον Πειραιά. Τρία χρόνια αργότερα, το 83 π.Χ., χαράχθηκε ξανά από τον αγορανόμο της πόλης, ώστε να συνεχίσει να ισχύει ο επίσημος κατάλογος τιμών. Επανήλθε η κανονικότητα δηλαδή.