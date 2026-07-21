Παναθηναϊκός: Ο Λεσόρ υποβλήθηκε σε επέμβαση καθαρισμού στον αγκώνα

Προ ολίγων ημερών και συγκεκριμένα στις 9 Ιουλίου, ο Ματίας Λεσόρ χρειάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου λόγω μίας μικροεπέμβασης ρουτίνας στην οποία έπρεπε να υποβληθεί.
Συγκεκριμένα ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκό έκανε έναν καθαρισμό στον δεξί αγκώνα εξαιτίας προβλήματος που είχε αποκομίσει από τους τελικούς της Stoiximan GBL. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε δύο εβδομάδες ορίζεται το χρονικό πλαίσιο που θα χρειαστεί ο Λεσόρ για να αναρρώσει πλήρως.
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