Παναθηναϊκός: Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, ο εκλεκτός του «τριφυλλιού» για την θέση του τεχνικού διευθυντή

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, που εργάζεται αυτή τη στιγμή στην Βαλένθια ως αθλητικός διευθυντής είναι ο εκλεκτός του Παναθηναϊκού για την θέση του νέου τεχνικού διευθυντή της ομάδας, που έχει μείνει κενή, μετά την απομάκρυνση του Γιάννη Παπαδημητρίου.
Ο 44χρονος Ισπανός έχει συμφωνήσει προφορικά με τους «πρασίνους» και απομένει μόνο να λύσει την συνεργασία του με την Βαλένθια προκειμένου να υπογράψει στο «τριφύλλι» και να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα ως τεχνικός διευθυντής.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Βορίζια: Συγγενείς του Φανούρη Καργάκη ζήτησαν άδεια από τη φυλακή για να πάνε στην κηδεία του
- Από σερβιτόροι της Ευρώπης, διασκεδαστές των ΗΠΑ - Ανάπτυξη, σύντεκνε
- Βορίζια: Αυτή είναι η Ευαγγελία που σκοτώθηκε στο μακελειό - Συγκλονίζει το μοιρολόι της μητέρας της
- Σπαραγμός στην κηδεία του 39χρονου στα Βορίζια: Η μαύρη πομπή προς την εκκλησία - Δρακόντεια μέτρα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.