Παναθηναϊκός: Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, ο εκλεκτός του «τριφυλλιού» για την θέση του τεχνικού διευθυντή

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, που εργάζεται αυτή τη στιγμή στην Βαλένθια ως αθλητικός διευθυντής είναι ο εκλεκτός του Παναθηναϊκού για την θέση του νέου τεχνικού διευθυντή της ομάδας, που έχει μείνει κενή, μετά την απομάκρυνση του Γιάννη Παπαδημητρίου.

Ο 44χρονος Ισπανός έχει συμφωνήσει προφορικά με τους «πρασίνους» και απομένει μόνο να λύσει την συνεργασία του με την Βαλένθια προκειμένου να υπογράψει στο «τριφύλλι» και να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα ως τεχνικός διευθυντής.

