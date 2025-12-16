Παναθηναϊκός: Ο Ντέσερς με στηρίγματα θα κάνει τη διαφορά

Ο φορ είναι το σημείο αναφοράς σε κάθε ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει τον Ελ Καμπί, τον Ταρέμι και πλέον έχει επιστρέψει ο Γιάρεμτσουκ. Η ΑΕΚ έχει τον Γιόβιτς κι έμαθε να παίζει σε αρκετά σε μεγάλα διαστήματα χωρίς Πιερό, Ζίνι. Ο ΠΑΟΚ έχει ουσιαστικά μόνο τον Γιακουμάκη και ο Μύθου τώρα προσπαθεί να μπει στην εξίσωση.
Ο Παναθηναϊκός πορεύτηκε στο πρώτο μισό της σεζόν χωρίς τον βασικό του φορ, τον Σίριλ Ντέσερς. Πήρε ορισμένα γκολ από τον Σφιντέρσκι, είχε ορισμένες βοήθειες από τον Πάντοβιτς κι έφυγε από το Αγρίνιο με νίκη με γκολ του Γερεμέγεφ, αλλά ο Ντέσερς απουσίαζε, λόγω τραυματισμού.
