Παναθηναϊκός: Ο παραμορφωτικός φακός θόλωσε τον Μπενίτεθ

Πρώτη νίκη της ΑΕΚ σε ντέρμπι, πρώτη ήττα του Παναθηναϊκού σε ντέρμπι. Κάπου εδώ, σβήνει οριστικά και η αίσθηση ή ψευδαίσθηση κάποιων οπαδών του Τριφυλλιού που σκέφτονταν ότι με 4/4 μέχρι τα Χριστούγεννα (ΑΕΚ, ΑΕΛ, Βόλος, ΠΑΟΚ) θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός με 3-4 επιτυχημένες χειμερινές μεταγραφές ακόμα και να μπει στη διεκδίκηση του τίτλου. Κάπου εδώ, επίσης, η ΑΕΚ καλείται – πρώτα εκείνη η ίδια! - να πιστέψει ότι μπορεί να το πάρει!

Πιθανότατα δεν θα το πάρει, αλλά αξίζει τον κόπο να υποστηρίξει με 3-4 καλές μεταγραφές το σημερινό ρόστερ της και να κάνει την προσπάθειά της στον β' γύρο και στα play offs. Για να συμβεί αυτό, όμως, η Ενωση πρέπει να αναπτύξει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, πιο ισχυρή πίστη στις δικές της δυνατότητες: θυμηθείτε τι έγινε σήμερα στο β' ημίχρονο και θα καταλάβετε...

