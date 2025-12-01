Μενού

Παναθηναϊκός: Ο παραμορφωτικός φακός θόλωσε τον Μπενίτεθ

Πώς η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε τα αμέτρητα λάθη του Παναθηναϊκού και για τα σφάλματα του Ράφα Μπενίτεθ, που ακόμα μαθαίνει παίκτες και αντιπάλους...

Reader symbol
Newsroom
Rafael Benítez
Rafael Benítez | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Πρώτη νίκη της ΑΕΚ σε ντέρμπι, πρώτη ήττα του Παναθηναϊκού σε ντέρμπι. Κάπου εδώ, σβήνει οριστικά και η αίσθηση ή ψευδαίσθηση κάποιων οπαδών του Τριφυλλιού που σκέφτονταν ότι με 4/4 μέχρι τα Χριστούγεννα (ΑΕΚ, ΑΕΛ, Βόλος, ΠΑΟΚ) θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός με 3-4 επιτυχημένες χειμερινές μεταγραφές ακόμα και να μπει στη διεκδίκηση του τίτλου. Κάπου εδώ, επίσης, η ΑΕΚ καλείται – πρώτα εκείνη η ίδια! - να πιστέψει ότι μπορεί να το πάρει!

Πιθανότατα δεν θα το πάρει, αλλά αξίζει τον κόπο να υποστηρίξει με 3-4 καλές μεταγραφές το σημερινό ρόστερ της και να κάνει την προσπάθειά της στον β' γύρο και στα play offs. Για να συμβεί αυτό, όμως, η Ενωση πρέπει να αναπτύξει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, πιο ισχυρή πίστη στις δικές της δυνατότητες: θυμηθείτε τι έγινε σήμερα στο β' ημίχρονο και θα καταλάβετε...

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ