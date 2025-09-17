Παναθηναϊκός: Ο πιθανός προπονητής ενόψει Ολυμπιακού

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης προπονητή μετά τη λύση της συνεργασίας του με τον Ρουί Βιτόρια, με τους «Πράσινους» να καταλήγουν σε προσωρινή επιλογή ενόψει του κρίσιμου αγώνα με τον Ολυμπιακό για την τρίτη αγωνιστική της Super League.

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ των «Πρασίνων» Νίκο Αθανασίου και το gazzetta.gr, ο Παναθηναϊκός θα πάει στον αγώνα με τον Ολυμπιακό έχοντας στον πάγκο του, όχι τον Δημήτρη Κοροπούλη, που θα βρεθεί σ' αυτόν για το σημερινό ματς με την Athens Kallithea για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, αλλά με τον Χρήστο Κόντη.

Ο Έλληνας τεχνικός φαίνεται πως θα είναι ο νέος υπηρεσιακός προπονητής του «τριφυλλιού», αν δεν υπάρξει κάποια έκπληξη, ρόλο που έχει αναλάβει και πάλι για δύο παιχνίδια μετά την απόλυση του Φατίχ Τερίμ, κατακτώντας και το Κύπελλο Ελλάδος το 2024.

