Μενού

Παναθηναϊκός: Οι Αμερικανοί γιόρτασαν μαζί την «Μέρα των Ευχαριστιών»

Ο Κέντρικ Ναν άνοιξε το σπίτι του και γιόρτασε μαζί με τους Αμερικανούς συμπαίκτες του την «Ημέρα των Ευχαριστιών».

Reader symbol
Newsroom
Οι Αμερικανοί του Παναθηναϊκού γιόρτασαν μαζί το Thanksgiving
Οι Αμερικανοί του Παναθηναϊκού γιόρτασαν μαζί το Thanksgiving | Instagram / @nunnbetter_
  • Α-
  • Α+

Το πατροπαράδοτο γιορτινό τραπέζι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γίνεται την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Και οι Αμερικανοί του Παναθηναϊκού που βρίσκονται στην Αθήνα έσπευσαν να το γιορτάσουν μαζί με τις οικογένειές τους στο σπίτι του Κέντρικ Ναν.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ