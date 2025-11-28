Παναθηναϊκός: Οι Αμερικανοί γιόρτασαν μαζί την «Μέρα των Ευχαριστιών»

Το πατροπαράδοτο γιορτινό τραπέζι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γίνεται την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Και οι Αμερικανοί του Παναθηναϊκού που βρίσκονται στην Αθήνα έσπευσαν να το γιορτάσουν μαζί με τις οικογένειές τους στο σπίτι του Κέντρικ Ναν.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr