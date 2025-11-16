Μενού

Παναθηναϊκός: Οι πέντε ενότητες της συνέντευξης Αλαφούζου, οι «έξτρα ερωτήσεις»

Ολες οι λεπτομέρειες για τη σημερινή συνέντευξη εφ' όλης της ύλης που θα παραχωρήσει ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος- Πώς θα καλύψει το Gazzetta δημοσιογραφικά τη συνέντευξη.

Reader symbol
Newsroom
alafouzos
Ο Γιάννης Αλαφούζος. | INTIME
  • Α-
  • Α+

Πέντε θεματικές ενότητες περιλαμβάνει η συνέντευξη που θα παραχωρήσει απόψε, στις 21.30, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος.

Αυτές είναι οι εξής...

  • 1. Αναδιοργάνωση ποδοσφαιρικού τμήματος.
  • 2. Οικονομική διαχείριση.
  • 3. Στόχοι.
  • 4. Νέο γήπεδο, εγκαταστάσεις, Aκαδημία.
  • 5. Παρασκήνιο και διοίκηση ελληνικού ποδοσφαίρου + Ελεύθερη ερώτηση

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ