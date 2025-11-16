Παναθηναϊκός: Οι πέντε ενότητες της συνέντευξης Αλαφούζου, οι «έξτρα ερωτήσεις»

Πέντε θεματικές ενότητες περιλαμβάνει η συνέντευξη που θα παραχωρήσει απόψε, στις 21.30, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος.
Αυτές είναι οι εξής...
- 1. Αναδιοργάνωση ποδοσφαιρικού τμήματος.
- 2. Οικονομική διαχείριση.
- 3. Στόχοι.
- 4. Νέο γήπεδο, εγκαταστάσεις, Aκαδημία.
- 5. Παρασκήνιο και διοίκηση ελληνικού ποδοσφαίρου + Ελεύθερη ερώτηση
