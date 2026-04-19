Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-2: Πήρε το ντέρμπι και έμεινε ζωντανός στην κούρσα του τίτλου

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-2: «Ζωντανός» στη μάχη του τίτλου έμεινε ο Ολυμπιακός καθώς πέρασε νικηφόρα από τη Λεωφόρο στο «αιώνιο» ντέρμπι και παρέμεινε στο -5 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ που νωρίτερα επιβλήθηκε με 3-0 του ΠΑΟΚ.

Ο Ζέλσον Μαρτίνς στο 33' και ο Ροντινέι στο 45-1' «υπέγραψαν» τη νίκη του Ολυμπιακού που συνεχίζει να ελπίζει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Λαφόν, Γεντβάι, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Καλάμπρια (81’ Πάντοβιτς), Τσιριβέγια (66’ Σιώπης), Σάντσες (66’ Μπακασέτας), Κυριακόπουλος,Ταμπόρδα, Αντίνο (45’ Πελίστρι), Τετέι (45’ Σφιντέρσκι).

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (77’ Κοστίνια), Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία (83’ Μουζακίτης), Έσε, Μαρτίνς, Ροντινέι, Τσικίνιο (89’ Σιπιόνι), Ελ Κααμπί.

