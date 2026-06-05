Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 68-58: Δυναμική επιστροφή για το «Τριφύλλι» και 1-1 στον τελικό

Με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να αφήνει πίσω την αστοχία του Game 1 και να πραγματοποιεί τρομερή εμφάνιση (23π.) ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-58 και έφερε τη σειρά των τελικών στα ίσια (1-1), γράφει το gazzetta.

Ο Ολυμπιακός δια χειρός Κώστα Παπανικολάου μπήκε πολύ πιο αποφασισμένος από τον Παναθηναϊκό και επτά σερί πόντους του αρχηγού του, βρέθηκε να προηγείται με το «καλημέρα» του ντέρμπι με 7-0.

Το μομέντουμ πήγε αμέσως στη πλευρά των φιλοξενούμενων οι οποίοι χάρη στην άμυνα τους και τις κακές επιλογές των γηπεδούχων στην επίθεση, είχαν σταθερά το προβάδισμα στο σκορ.

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Έτσι έπαιξαν

Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 9-15, με τους παίκτες του Άταμαν να είχαν μόλις 4/14 εντός παιδιά, εκ των οποίων 4/11 δίποντα και 0/3 τρίποντα. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός είχε 4/9 δίποντα, 2/5 τρίποντα και 1/2 βολές, χωρίς να υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφορά στα ριμπάουντ (8 έναν 10) όπως στο πρώτο ματς της σειράς. Οι γηπεδούχοι είχαν κακές επιλογές στην επίθεση τους και γι’ αυτόν τον λόγο είχαν περιοριστεί σε μόλις εννέα πόντους ύστερα από το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα.

Στη συνέχεια η εικόνα του ντέρμπι άρχισε να αλλάζει. Ο Παναθηναϊκός βρήκε λύσεις έχοντας τρέξει περισσότερο, ενώ την ίδια στιγμή ο Ολυμπιακός δεν εκμεταλλεύτηκε το ίδιο την υπεροχή του στη ρακέτα και αναλώθηκε σε άστοχα σουτ από την περιφέρεια. Κάτι που έδωσε τη δυνατότητα στους «πράσινους» να βρουν σκορ με τους Χέιζ-Ντέιβις, Όσμαν και τον Τολιόπουλο να βάζει το κερασάκι για το επιμέρους 20-15 στην 2η περίοδο έως το 29-30 του ημιχρόνου.

Στο πρώτο μισό του αγώνα το «τριφύλλι» είχε συνολικά 8/19 δίποντα, 3/12 τρίποντα, 4/5 βολές, 12-5 ριμπάουντ, 9 ασίστ για 6 λάθη και 4 κλεψίματα, ενώ η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε στην στατιστική του α’ μέρους 10/18 δίποντα, 3/13 τρίποντα, 1/2 βολές, 16-5 ριμπάουντ, 8 ασίστ για 7 λάθη και 1 κλέψιμο.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν φουριόζοι και το δεύτερο ημίχρονο και έτρεξαν σερί 7-0 για το δικό τους +6 (36-30) αφήνοντας τον Ολυμπιακό χωρίς πόντους στα πρώτα 4.30 λεπτά της 3ης περιόδου. Αυτή ήταν και η σπίθα που έψαχνε ο Παναθηναϊκός ώστε να ελέγξει το παιχνίδι και να αλλάξει άρδην την εικόνα στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είχε αφήσει πίσω του το κακό επιθετικό βράδυ του ΣΕΦ και ήταν εκείνος που είχε πάρει από το χέρι την ομάδα του. Και μάλιστα την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός στην άμυνά του. Κάτι που αποτυπώθηκε από τους μόλις 8 πόντους του Ολυμπιακού με 1/11 εντός παιδιάς (1/5 δίποντα, 0/6 τρίποντα) και 6/6 βολές.

Το +10 (48-38) της 3ης περιόδου ήταν το φυσικό επακόλουθο καθώς το μομέντουμ είχε γυρίσει ολοκληρωτικά υπέρ των γηπεδούχων. Ο Χέιζ-Ντέιβις έμοιαζε ασταμάτητος στην επίθεση έχοντας γυρίσει ολοκληρωτικά το τσιπάκι. Αποτέλεσμα; Ο Παναθηναϊκός να ελέγξει το παιχνίδι και να προηγηθεί και με 15 πόντους διαφορά (61-46 στο 35') έχοντας βάλει και τις βάσεις για τη νίκη και την ισοφάριση της σειράς σε 1-1. Ο Ολυμπιακός ωστόσο προσπάθησε να αντιδράσει με τον Φουρνιέ μειώνοντας σε 63-56 στο 38' έχοντας πραγματοποιήσει επιμέρους σκορ 2-10.