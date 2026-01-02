Μενού

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 82-87: 10η σερί νίκη των Ερυθρόλευκων

«Άλωσε» το ΟΑΚΑ ο Ολυμπιακός σε μια μονομαχία με τον Παναθηναϊκό που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον ολόκληρου του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Reader symbol
Newsroom
Ολυμπιακός
Ολυμπιακός | EUROKINISSI/ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
  • Α-
  • Α+

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens, για την 19η αγωνιστική της Euroleague, σε μία “μονομαχία” που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον ολόκληρου του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Με τον Σάσα Βεζένκοβ να οδηγεί την επίθεση του Ολυμπιακού (24π., 4/8τρίπ.) και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ (21π.) καθοριστικό στο φινάλε, οι «ερυθρόλευκοι» έφυγαν με μεγάλο διπλό απ’ το Telecom Centre του Ολυμπιακού Σταδίου, καθώς επικράτησαν του Παναθηναϊκού με 87-82 στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Euroleague και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 11-7.

Αυτή ήταν η 10η σερί νίκη του Ολυμπιακού επί του «αιώνιου» αντιπάλου του σε επίπεδο Euroleague, με τον Παναθηναϊκό -που τα περίμενε όλα στην επίθεση απ’ τον Κέντρικ Ναν (32π.)- να υποχωρεί στο 12-7.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ