Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens, για την 19η αγωνιστική της Euroleague, σε μία “μονομαχία” που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον ολόκληρου του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Με τον Σάσα Βεζένκοβ να οδηγεί την επίθεση του Ολυμπιακού (24π., 4/8τρίπ.) και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ (21π.) καθοριστικό στο φινάλε, οι «ερυθρόλευκοι» έφυγαν με μεγάλο διπλό απ’ το Telecom Centre του Ολυμπιακού Σταδίου, καθώς επικράτησαν του Παναθηναϊκού με 87-82 στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Euroleague και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 11-7.

Αυτή ήταν η 10η σερί νίκη του Ολυμπιακού επί του «αιώνιου» αντιπάλου του σε επίπεδο Euroleague, με τον Παναθηναϊκό -που τα περίμενε όλα στην επίθεση απ’ τον Κέντρικ Ναν (32π.)- να υποχωρεί στο 12-7.