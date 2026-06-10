Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 93-86: Πράσινη νίκη μετά από θρίλερ δύο παρατάσεων

Με σημαντικές απουσίες (Σλούκα, Όσμαν), τον Κέντρικ Ναν... απενεργοποιημένο με φάουλ και με την πλάτη στον... τοίχο από την τρίτη περίοδο, ο Παναθηναϊκός... επιστράτευσε το πάθος και τη δύναμη της έδρας, δίνοντας παράταση στην αγωνία για την στέψη του εφετινού πρωταθλητή Ελλάδας, που πλέον θα κριθεί σε πέμπτο ματς στο ΣΕΦ (13/6, 21:00). Οι «πράσινοι» επιβίωσαν σε ένα Game 4 δύο παρατάσεων (69-69κ.α., 79-79 α΄ παρ.) στο Telekom Center Athens και με το τελικό 93-86 ισοφάρισαν εκ νέου τη σειρά των τελικών της Greek Basketball League (2-2).

Από την τρίτη περίοδο, όταν ο κορυφαίος σκόρερ του Παναθηναϊκού Κέντρικ Ναν φορτώθηκε με 4 φάουλ και έκατσε στον πάγκο, ο Ολυμπιακός πέτυχε την ανατροπή και έδειχνε αποφασισμένος να το σηκώσει μέσα στο T-Center!

Ωστόσο, με ηρωική εμφάνιση και βοήθεια από την... αστοχία και των δύο ομάδων σε κομβικά σημεία, οι «πράσινοι» έστειλαν το ματς στην παράταση, άντεξαν στο επιπλέον πεντάλεπτο και στη δεύτερη πεντάλεπτη... ευκαιρία βασίστηκαν στα... ξεσπάσματα των Τι Τζέι Σορτς, Βασίλη Τολιόπουλου και στην ασφυκτική άμυνα για να κόψουν την... όρεξη του Ολυμπιακού και να κερδίσουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν το Σάββατο (13/6) στο ΣΕΦ τoν τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας!

Ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος αποβλήθηκε με 5 φάουλ περίπου 6 λεπτά πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας και ενώ είχε χάσει το μεγαλύτερο μέρος της τρίτης περιόδου, πάλευε μόνος του στο σαραντάλεπτο τελειώνοντας τον αγώνα με 23 πόντους και 5/8 τρίποντα και έχοντας μοναδική βοήθεια κάποιες εκλάμψεις τους Ντίνου Μητογλου. Άξιος συμπαραστάτης του ο Βασίλης Τολιόπολους με 11 πόντους εκ των οποίων τους 6 στη δεύτερη παράταση και ο Τι Τζει Σορτς, ο οποίος με 13 πόντους και προσωπικό σερί 7-0 άναψε για τα καλά τη σπίθα της αντεπίθεσης στα πρώτα λεπτά του δεύτερου επιπλέον πενταλέπτου. Με 12 πόντους τελείωσε το ματς ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος στο μεγαλύτερο μέρος ήταν αρνητικός, αλλά όταν η μπάλα έκαιγε είχε την απαραίτητη ψυχραιμία...

Από τον Ολυμπιακό πάλεψε ο Εβάν Φουρνιέ με 29 πόντους, έχοντας σημαντική βοήθεια από τον Τόμας Γουόκαπ (19π.), ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ μπορεί να ολοκλήρωσε τον αγώνα με 14 πόντους, αλλά άργησε να αφυπνιστεί...

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός απέτισε φόρο τιμής στον αείμνηστο Παύλο Γιαννακόπουλο, με τον Sports Director των «ερυθρολεύκων», Χρήστο Μπαφέ, να εναποθέτει 13 κόκκινα τριαντάφυλλα στη θέση του. Σαν σήμερα, πριν από 8 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο ιστορικός ηγέτης του «τριφυλλιού».

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 40-34, 53-57, 69-69κ.α., 79-79 α΄ παρ., 93-86 β΄ παρ.

Οι συνθέσεις:

Παναθηναϊκός (Εργκίν Αταμάν): Χέιζ-Ντέιβις 12 (3), Γκραντ 5 (1), Ναν 23 (5), Λεσόρ 8, Ερνανγκόμεθ 8, Σορτς 13 (1), Καλαϊτζάκης 5, Τολιόπουλος 11 (2), Μήτογλου 8.

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 19 (3), Βεζένκοφ 14 (3), Παπανικολάου 7 (2), Μιλουτίνοφ 4, Φουρνιέ 29 (4), Γουορντ 1, Ντόρσεϊ 4 (1), Πίτερς 4, Τζόσεφ 2, Τζόουνς 2.