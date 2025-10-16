Μενού

Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός: Η νέα πραγματικότητα στην Euroleague «απαιτεί» να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο

Ο Αντώνης Καλκαβούρας σχολιάζει τα πεπραγμένα των «αιωνίων αντιπάλων» στην 4η αγωνιστική της Euroleague.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Στιγμιότυπο από αγώνα Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | Εurokinissi/KLODIAN LATO
Ο Αντώνης Καλκαβούρας σχολιάζει τα πεπραγμένα των «αιωνίων αντιπάλων» στην 4η αγωνιστική της regular season της Euroleague και πιστεύει ότι στην εφετινή πρωτόγνωρη σεζόν πρέπει να μπούμε όλοι στην λογική της αναζήτηση μικρών εβδομαδιαίων κερδών για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Δεν ξέρω αν η ανυπομονησία «εφευρέθηκε» στην πατρίδα μας, πάντως πιο ανυπόμονος λαός από μας, δεν πρέπει να υπάρχει! Ειδικά σε ο,τιδήποτε κινείται γύρω από το μπάσκετ, έχουμε αρχίσει λίγο να το χάνουμε, με αποτέλεσμα να κρίνουμε χωρίς να λαμβάνουμε υπ’ όψιν τα δεδομένα αλλά και το γεγονός ότι δεν παίζουμε μόνοι μας!

Υπάρχουν και οι άλλοι...

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ