Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Η πολυθρόνα του Γιαννακόπουλου στο παρκέ

Όπως όλα δείχνουν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα... κρατήσει την υπόσχεσή του και θα το «παρών» στο ντέρμπι της Euroleague.
Συγκεκριμένα τρεις ώρες πριν από το τζάμπολ του αγώνα Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός τοποθετήθηκε στο παρκέ η πολυθρόνα στην οποία κάθεται συνήθως ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ.
