Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Η πολυθρόνα του Γιαννακόπουλου στο παρκέ

Η πολυθρόνα στην οποία κάθεται συνήθως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε στο παρκέ τρεις ώρες πριν από το τζάμπολ του ντέρμπι Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού.

Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο ΟΑΚΑ | Eurokinissi/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Όπως όλα δείχνουν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα... κρατήσει την υπόσχεσή του και θα το «παρών» στο ντέρμπι της Euroleague.

Συγκεκριμένα τρεις ώρες πριν από το τζάμπολ του αγώνα Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός τοποθετήθηκε στο παρκέ η πολυθρόνα στην οποία κάθεται συνήθως ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ.

