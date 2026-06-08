Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ημέρα και ώρα του κρίσιμου game 4

Με τους Εβάν Φουρνιέ (28π., 6/9 τρίπ.) και Σάσα Βεζένκοβ (24π.) να «κουβαλούν» την επίθεση του Ολυμπιακού σε όλα τα κρίσιμα σημεία και με ένα «ξέσπασμα» στην εκκίνηση της τελευταίας περιόδου που οδήγησε στο +15, οι Πειραιώτες νίκησαν τον Παναθηναϊκό με 102-92 στο Game 3 των τελικών στα πλέι οφ της Greek Basketball League, έκαναν το 2-1 στις νίκες κι απέχουν πλέον μία νίκη απ’ τον εφετινό τίτλο.
Ο τέταρτος μεταξύ τους τελικος θα γίνει στο Telekom Center Athens και είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη 10 Ιουνίου, με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ .
Το πρόγραμμα των τελικών
Game 1: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 82-76
Game 2: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 68-58
Game 3: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 102-92
Game 4: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (10/6, 21:00)
Game 5: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (13/6, 18:00 - αν χρειαστεί).
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