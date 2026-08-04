Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Κυριαρχία των «αιωνίων» στα πρώτα power rankings

Μπορεί η μεταγραφική περίοδος να βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και αρκετές ομάδες της Euroleague να μην έχουν ολοκληρώσει το παζλ των ρόστερ τους, όμως οι συντάκτες της επίσημης ιστοσελίδας της διοργάνωσης δημοσίευσαν τα πρώτα power rankings για τη σεζόν 2026-27.

Στην κορυφή φιγουράρει ο Παναθηναϊκός, με τους αναλυτές να θεωρούν πως η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει αλλάξει για τα καλά τα δεδομένα της ομάδας.

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