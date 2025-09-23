Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Ο λόγος που ξεκίνησε το επεισόδιο Τζαβέλλα-Καραπαπά

Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, σε καμία περίπτωση δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας... Σίγουρα όμως είχε αρκετές συγκινήσεις και μεγάλη ένταση.

Μία ένταση που δεν περιορίστηκε εντός των τεσσάρων γραμμών του αγωνιστικού χώρου, αλλά και εκτός αυτών, με το χαρακτηριστικό επεισόδιο που είχαν ο Γιώργος Τζαβέλλας με τον Κώστα Καραπαπά λίγο πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης.

