Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός: Οι «αιώνιοι» και ο κύβος του Ρούμπικ

Προσθήκες και «προσθήκες». Επαναξιολόγηση και καινούργια συμπεράσματα. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός παρατάσσονται στην αφετηρία για την τελική ευθεία της σεζόν, ψάχνοντας τον αλγόριθμο που θα λύσει τον δικό τους «κύβο του Ρούμπικ» και θα εντοπίσει τη χρυσή τομή στη διαχείριση των μεγάλων ρόστερ.

Η διαφοροποίηση στη φύση του παιχνιδιού αλλά και το καινούργιο format στην Ευρωλίγκα, έχουν δημιουργήσει μια καινούργια πραγματικότητα για προπονητές και front offices. Αυτή των μεγαλύτερων ρόστερ. Είναι μια ξεκάθαρη ανάγκη. Περισσότερες λύσεις αλλά και σαφώς μεγαλύτερη δυσκολία στο να βρεθεί αυτή ακριβώς η χρυσή τομή, χωρίς να κλονιστεί η μικροκοινωνία της ομάδας από την ασθένεια του “εγώ” και των παραπόνων.

