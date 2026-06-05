Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Οι διαιτητές του Game 2 των τελικών 

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κοντράρονται στο «Telekom Center Athens» (21:00 LIVE από το Gazzetta), για το Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL, ενώ γνωστοί έγιναν και οι διαιτητές της αναμέτρησης.
Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:00, με τη σειρά να κρίνεται στις τρεις νίκες.
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