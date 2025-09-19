Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ψηφίστε για το αποτέλεσμα στο ντέρμπι της Κυριακής

Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο αιώνιο ντέρμπι της σεζόν έφτασε! Βράδυ Κυριακής (9 00μμ, OTESPORTS1) στη Λεωφόρο, που αναμένεται κατάμεστη, ο Παναθηναϊκός μετά από δύο γκέλες σε ισάριθμους αγώνες πρωταθλήματος (ισοπαλία με Λεβαδειακό, ήττα - σοκ από την Κηφισιά), υποδέχεται τον Ολυμπιακό του απόλυτου «3x3»!

Ήταν μία εβδομάδα που είχε τις δυσκολίες της και για τους δύο αλλά κυρίως για τον Παναθηναϊκό, που άλλαξε προπονητή φέρνοντας τον Κόντη για να καθήσει ξανά στον πάγκο του.

