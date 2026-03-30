Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Με το μεγάλο ντέρμπι των «αιωνίων» στο T-Center ολοκληρώνεται απόψε, Δευτέρα 30 Μαρτίου, η 23η αγωνιστική στη Stoiximan GBL. Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός στις 19:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του gazzetta.

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από δύο διαδοχικές νίκες επί της ΑΕΚ εντός και του Πανιωνίου εκτός έδρας. Πέραν τους πρεστίζ που πάντα κρίνεται σε αυτά τα παιχνίδια και των μαθηματικών πιθανοτήτων τους για την πρωτιά, οι «πράσινοι» θέλουν τη νίκη προκειμένου να μην φτάσουν τις πέντε ήττες στην κανονική περίοδο για πρώτη φορά μετά την περίοδο 2021-22 και 11η στις 34 σεζόν του επαγγελματικού Πρωταθλήματος.

Για τον Ολυμπιακό το συγκεκριμένο παιχνίδι κρίνει το αήττητο του (είναι στο 20-0) ενώ παράλληλα η νίκη θα του δώσει και μαθηματικά την πρωτιά της κανονικής περιόδου. Αυτό θα γίνει ακόμη και αν ηττηθεί με διαφορά μέχρι τεσσάρων πόντων. Αν αναδειχτούν νικητές στο ντέρμπι και κάνουν το 3/3 στις επόμενες υποχρεώσεις τους, οι «ερυθρόλευκοι» θα βγάλουν αήττητοι την κανονική περίοδο για τρίτη φορά στην ιστορία τους στη Stoiximan GBL μετά από εκείνες του 2010-11 (26-0) και του 2022-23 (22-0).

Το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής

Σάββατο 28 Μαρτίου

Κολοσσός - Άρης 92-96

ΠΑΟΚ - Προμηθέας 100-87

ΑΕΚ - Περιστέρι 64-74

Κυριακή 29 Μαρτίου

Καρδίτσα - Πανιώνιος 85-72

Ηρακλής - Μαρούσι 72-91

Δευτέρα 30 Μαρτίου

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 19:00

Η κατάταξη της GBL

1. Ολυμπιακός 20-0

2. Παναθηναϊκός 17-4

3. ΑΕΚ 15-6

4. ΠΑΟΚ 13-7

5. Άρης 12-7

6. Περιστέρι 12-9

7. Μύκονος 8-13

8. Ηρακλής 8-13

-----------------------

9. Κολοσσός 7-14

10. Προμηθέας 7-14

11. Καρδίτσα 6-15

12. Μαρούσι 5-17

-----------------------

13. Πανιώνιος 5-16

