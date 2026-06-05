Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό σήμερα (05/06) στο T-Center για το Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL με τζάμπολ στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Μετά το 1-0 των «ερυθρόλευκων» στο Game 1 του ΣΕΦ, η σειρά πηγαίνει στην έδρα των «πρασίνων» που ψάχνουν την ισοφάριση.

Στο πρώτο ματς η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ανώτερη στο πρώτο ημίχρονο όμως το «τριφύλλι» επέστρεψε στην επανάληψη, έφερε το ματς στα ίσα και έχει πολλά παράπονα από την διαιτησία με αποκορύφωμα το σφύριγμα σε βάρος του Κέντρικ Ναν για φάουλ στον Εβάν Φουρνιέ, με το σκορ να είναι στους δύο πόντους διαφορά για τον Ολυμπιακό, λίγο πριν το τέλος.

Αμφίβολη η συμμετοχή των Σλούκα, Ρογκαβόπουλο από τους γηπεδούχους και του Ντόρσεϊ για τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Το πρόγραμμα των τελικών

Game 1: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 82-76

Game 2: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (5/6, 21:00)

Game 3: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (8/6, 21:00)

Game 4: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (10/6, 21:00 - αν χρειαστεί)

Game 5: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (13/6, 18:00 - αν χρειαστεί)