Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Τ-Center τον Ολυμπιακό σήμερα (08/06) για το Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL με τζάμπολ στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

To πρώτο match ball των «ερυθρολεύκων» καθώς με νίκη στην έδρα του «τριφυλλιού», στέφονται ξανά πρωταθλητές Ελλάδας.

Από την άλλη πλευρά, οι «πράσινοι» θέλουν να ισοφαρίσουν εκ νέου τη σειρά και να την στείλουν σε πέμπτο παιχνίδι στο ΣΕΦ, το απόγευμα του Σαββάτου.

Το πρόγραμμα των τελικών

Game 1: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 82-76

Game 2: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 68-58

Game 3: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 102-92

Game 4: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (10/6, 21:00 - αν χρειαστεί)

Game 5: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (13/6, 18:00 - αν χρειαστεί)