Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν την Κυριακή - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Ολυμπιακό την Κυριακή (21/09) στο γήπεδο της Λεωφόρου για την 4η αγωνιστική της Superleague με σέντρα στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1.

Οι «πράσινοι» θα έχουν στον πάγκο τους τον Χρήστο Κόντη μετά το «αντίο» του Ρουί Βιτόρια, την επομένη της ήττας του «τριφυλλιού» από την Κηφισιά με 3-2.

Οι γηπεδούχοι νίκησαν 1-0 την Καλλιθέα στη Λεωφόρο για το Κύπελλο Ελλάδας την Τετάρτη (17/09) και στοχεύουν σε νέο ξεκίνημα απέναντι στον αιώνιο αντίπαλό τους.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν το απόλυτο μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα και μία νίκη τους θα αφήσει τους «πράσινους» στον πάτο της βαθμολογίας, προσθέτοντας ακόμα μεγαλύτερη πίεση στο αντίπαλο στρατόπεδο.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός 9 ΑΕΚ 9 ΠΑΟΚ 9 Άρης 6 Λεβαδειακός 4 ΑΕ Κηφισιάς 4 ΟΦΗ 3 *με ματς λιγότερο Ατρόμητος 3 Παναιτωλικός 3 Βόλος 3 ΑΕΛ 2 Παναθηναϊκός 1 *με ματς λιγότερο Αστέρας AKTOR 1 Πανσερραϊκός 0

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, 2025

Κηφισιά - Άρης (18:00)

Πανσερραϊκός - Ατρόμητος Αθηνών (18:00)

Βόλος - Αστέρας AKTOR (20:00)

ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός (20:30)

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, 2025

ΑΕΛ - ΑΕΚ (17:30)

Λεβαδειακός - ΟΦΗ (18:00)

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (21:00