Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν την Παρασκευή - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Παρασκευή (02/01) στο Telekom Center τον Ολυμπιακό στο μεγάλο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από σερί νικηφόρων αποτελεσμάτων απέναντι σε Φενέρ (εκτός), Χάποελ Τελ Αβίβ (εντός) και Ζαλγκίρις στο Κάουνας και θέλουν μία ακόμα νίκη αυτή τη φορά απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο ώστε να κρατηθούν στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Το «τριφύλλι» είναι στην τρίτη θέση με ρεκόρ 12-6. Ωστόσο, υπάρχει ερωτηματικό για την ετοιμότητα της ομάδας του Εργκίν Αταμάν καθώς την τελευταία εβδομάδα οκτώ παίκτες προσβλήθηκαν από γρίπη Α.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρίσκεται στην έβδομη θέση (με ματς λιγότερο) και ρεκόρ 10-7 ενώ προέρχεται από την εκτός έδρας νίκη επί της Βίρτους και την επικράτηση επί της Βιλερμπάν στο ΣΕΦ.