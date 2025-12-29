Μενού

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν την Παρασκευή - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρασκευή (02/01) τον Ολυμπιακό για την 19η αγωνιστική της Euroleague. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Reader symbol
Newsroom
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Στιγμιότυπο πριν από τζάμπολ αγώνα ανάμεσα σε Ολυμπιακό - Παναθηναϊκό | Eurokinissi/ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
  • Α-
  • Α+

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Παρασκευή (02/01) στο Telekom Center τον Ολυμπιακό στο μεγάλο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Euroleague με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από σερί νικηφόρων αποτελεσμάτων απέναντι σε Φενέρ (εκτός), Χάποελ Τελ Αβίβ (εντός) και Ζαλγκίρις στο Κάουνας και θέλουν μία ακόμα νίκη αυτή τη φορά απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο ώστε να κρατηθούν στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Το «τριφύλλι» είναι στην τρίτη θέση με ρεκόρ 12-6. Ωστόσο, υπάρχει ερωτηματικό για την ετοιμότητα της ομάδας του Εργκίν Αταμάν καθώς την τελευταία εβδομάδα οκτώ παίκτες προσβλήθηκαν από γρίπη Α.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρίσκεται στην έβδομη θέση (με ματς λιγότερο) και ρεκόρ 10-7 ενώ προέρχεται από την εκτός έδρας νίκη επί της Βίρτους και την επικράτηση επί της Βιλερμπάν στο ΣΕΦ.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ