Μενού

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: To video με τη χειρονομία του Τζόουνς προς την εξέδρα

Κατά την αποχώρησή του από το ντέρμπι λόγω τραυματισμού, ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε χειρονομία προς την εξέδρα των οπαδών του Παναθηναϊκού που τον αποδοκίμαζαν.

Reader symbol
Newsroom
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
gazzetta
  • Α-
  • Α+

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποχώρησε από τον αγώνα, πιάνοντας την αριστερή του γάμπα στα 2:23 πριν από τη λήξη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens, και έκανε χειρονομία προς την εξέδρα των οπαδών των «πράσινων»

Ο Αμερικανός ψηλός, κατά την έξοδό του, εντοπίστηκε να κάνει χειρονομία προς την εξέδρα, πηγαίνοντας προς τα αποδυτήρια, με τον κόσμο να τον αποδοκιμάζει κατά την αποχώρησή του. Στα 12:01 που αγωνίστηκε, ο Τζόουνς είχε 8 πόντους (3/3 δίποντα, 2/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη και 1 κλέψιμο.

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ