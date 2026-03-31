Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: To video με τη χειρονομία του Τζόουνς προς την εξέδρα

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποχώρησε από τον αγώνα, πιάνοντας την αριστερή του γάμπα στα 2:23 πριν από τη λήξη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens, και έκανε χειρονομία προς την εξέδρα των οπαδών των «πράσινων»
Ο Αμερικανός ψηλός, κατά την έξοδό του, εντοπίστηκε να κάνει χειρονομία προς την εξέδρα, πηγαίνοντας προς τα αποδυτήρια, με τον κόσμο να τον αποδοκιμάζει κατά την αποχώρησή του. Στα 12:01 που αγωνίστηκε, ο Τζόουνς είχε 8 πόντους (3/3 δίποντα, 2/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη και 1 κλέψιμο.
