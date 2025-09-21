Μενού

Παναθηναϊκός: Οπαδός του Ολυμπιακού πήγε να δει το φιλικό των «πράσινων» στην Αυστραλία με φανέλα Τζόρτζεβιτς

Ο Παναθηναϊκός δίνει το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι απέναντι στους Adelaide 36ers στο πλαίσιο του ξεχωριστού ταξιδιού του στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Είχε προηγηθεί το παιχνίδι στην Μελβούρνη, όπου οι «πράσινοι» νίκησαν την Παρτίζαν με 91-82.

Το σκηνικό έχει μεταφερθεί στο Σίδνεϊ όπου το τριφύλλι στην χωρητικότητας 20.000 θέσεων «Qudos Bank Arena»,δίνει το δεύτερο φιλικό του τεστ απέναντι στην αυστραλιανή ομάδα του NBL. 

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr. 

