Παναθηναϊκός: Παλεύει για τον τίτλο αλλά είναι έτοιμος και για τη νέα χρονιά

Να επιστρέψει στην κορυφή μετά το χαμένο περσινό πρωτάθλημα θέλει ο Παναθηναϊκός, με την ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι να ετοιμάζεται να αγωνιστεί στους τελικούς της Volley League Γυναικών κόντρα στην μεγάλη έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος ΖΑΟΝ.

Φυσικά το μυαλό όλων είναι στραμμένο στα παιχνίδια αυτά που αρχίζουν από την Πέμπτη (16/4), αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ουσιαστικά δεν έχει ετοιμαστεί και η ομάδα για τη νέα χρονιά. Αυτό συμβαίνει συχνά στο βόλεϊ και οι «πράσινες» δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν εξαίρεση.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr